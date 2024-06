VENETO – Scontro fra auto e moto: due feriti, uno grave

Grave incidente ieri sera alle 19.30 fra Bovolone e Oppeano in provincia di Verona. Il bilancio è di due feriti, uno dei quali, di circa 30 anni, grave. L’incidente, sul quale la Polizia Stradale sta effettuando accertamenti per ricostruirne la dinamica, è avvenuto in via Villafonta, frazione di Villafontana ed a scontrarsi sono stati un’Audi ed una moto Honda. Sul posto i sanitari del Suem 118. Gravemente ferito il motociclista che è stato portato all’ospedale di Legnago. Lievi ferite per l’automobilista.