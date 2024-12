VENETO – Scontro fra 4 auto in statale: muore una donna, quattro feriti

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Alle 18:50, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la strada Romea al km 117+574 in località Giare di Mira per un incidente tra quattro auto: deceduta una donna e altri quattro feriti.

La squadra dei vigili del fuoco accorsa da Mira, ha messo in sicurezza le auto ed estratto da una Kia finita completamente fuoristrada la conducente. Purtroppo nonostante i soccorsi il medico del Suem ha dovuto dichiarare la morte della donna 33enne. Gli altri quattro feriti sono stati assistiti dai sanitari e trasferiti in pronto soccorso.

La polizia locale ha deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate alle 20:30 circa.