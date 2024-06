VENETO – Scontro all’alba: morto un uomo, ferita una donna

PIOVE DI SACCO, SCONTRO TRA DUE AUTO: DECEDUTO UN UOMO, FERITA UNA DONNA

Poco dopo l’alba, di domenica 23 giugno, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la SP 93in via Scardovara incrocio con via Vecelio a Piove di Sacco (PD) per un incidente stradale tra due auto: deceduto un uomo, una donna ferita.

I vigili del fuoco arrivati dal locale distaccamento, hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto dalla Fiat Punto l’autista rimasto incastrato. Purtroppo nonostante i soccorsi il medico del Suem ha dovuto dichiarare la morte dell’uomo 44enne. La donna alla guida della Mini Cooper è stata stabilizzata dai sanitari e trasferita in ospedale.

I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore.