VENETO – Schianto lungo la statale: muore giovane donna

MASERA’ DI PADOVA, FRONTALE TRA DUE AUTO LUNGO LA SS 16: DECUDUTA UNA GIOVANE DONNA, FERITO UN UOMO

Poco prima delle 3:00, di domenica 23 giugno, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la SS 16 al lm 9+400 a Maserà di Padova per lo scontro frontale tra due auto: deceduta una giovane donna, ferito un uomo. Le squadre dei vigili del fuoco arrivate da Padova anche con l’autogrù, hanno messo in sicurezza le auto e iniziato le operazioni di estrazione. Utilizzando cesoie e divaricatori idraulici hanno liberato la conducente, rimasta incastrata nell’abitacolo di una vecchia Fiat Punto. Purtroppo nonostante i soccorsi il medico ha dovuto dichiarare la morte della giovane 19enne. Ferito l’autista dell’Opel Mokka, che è stato preso in cura dal personale sanitario e trasferito in ospedale.

I carabinieri di Albignasego, hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro.

Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate poco dopo l’alba.