Veneto – Schianto in statale: muore 44enne

Un tragico incidente si è verificato nella tarda serata di lunedì 23 dicembre, sulla strada statale 13, nel comune di Spresiano, a pochi minuti dall’inizio della vigilia di Natale. Un uomo di 44 anni, di origine albanese e residente a Nervesa della Battaglia, ha perso la vita dopo uno scontro frontale tra la sua Fiat Punto e una Volkswagen Golf, condotta da un 53enne di Carbonera.

L’incidente è avvenuto intorno alle 23.30. Secondo le prime ricostruzioni, la Golf stava percorrendo la Pontebbana in direzione Conegliano quando, per cause ancora da accertare, ha invaso la corsia opposta, andando a collidere frontalmente con la Fiat Punto del 44enne. Il violento impatto non ha lasciato scampo al conducente della Punto, che è morto sul colpo a causa delle gravi lesioni riportate.

Il 53enne di Carbonera, invece, è stato estratto dalla vettura dai vigili del fuoco e trasportato d’urgenza all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso, dove è stato ricoverato con una prognosi di sette giorni. Le sue condizioni non sono in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti prontamente i soccorsi del Suem, i vigili del fuoco e i carabinieri, che stanno ora indagando sulla dinamica dell’incidente. La strada è stata chiusa al traffico per permettere le operazioni di soccorso e rilievo, creando disagi alla viabilità.