VENETO – Schianto fra tre mezzi: un ferito grave

SCHIAVONIA, INCIDENTE TRA TRE AUTO: DUE FERITI, UNO GRAVE

Alle 18:20, di martedì 4 giugno, i vigili del fuoco sono intervenuti in lungo la SR 10 Var Monselice mare a Schiavonia per un incidente tra tre auto: due feriti. I pompieri accorsi da Este, hanno messo in sicurezza i mezzi, mentre i due feriti, sono stati presi in cura dal personale sanitario del Suem. I due uomini, di cui uno in codice rosso sono stati trasferiti in ospedale, il più grave in elisoccorso. La strada durante le operazioni di soccorso è rimasta chiusa in entrambi i sensi. I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro.

Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa un’ora e mezza.