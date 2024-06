VENETO – Schianto fra due auto: due feriti

Intervento dei vigili del fuoco alle 9 circa di lunedì 3 maggio, per un incidente stradale che ha coinvolto due auto, sulla SS 309 Romea, a Chioggia (VE): due persone ferite.

Impegnata la squadra dei vigili del fuoco del locale distaccamento, che ha messo in sicurezza i mezzi e liberato dalle lamiere una persona incastrata a bordo di un’auto. Un’altra persona è rimasta ferita. Entrambe sono state assistite dal personale sanitario e trasportate in ospedale.

La strada è rimasta chiusa durante le operazioni di soccorso.

Sul posto anche i carabinieri per effettuare i rilievi del sinistro.

L’intervento dei vigili del fuoco è terminato dopo circa un’ora.