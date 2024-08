VENETO – Sbanda con l’auto e si capovolge: donna ferita

Intervento dei vigili del fuoco, lunedì 26 agosto, intorno alle 12:30, in via Gorghesana, a Maser (TV), per soccorrere una donna ribaltatasi con l’auto, dopo aver perso il controllo del mezzo.

Le squadra dei vigili del fuoco giunta dal distaccamento di Montebelluna ha messo in sicurezza il mezzo ed estratto dall’auto l’autista, affidata poi alle cure del personale sanitario del 118.

Sul posto i carabinieri per i rilievi del sinistro.

L’intervento dei vigili del fuoco si è concluso dopo circa due ore.