Veneto – Sabrina Salerno in ospedale: sarà operata al seno. “Ho un nodulo maligno” scrive sui social

La showgirl, cantante e icona degli anni ’80 Sabrina Salerno, che da anni è residente in Veneto, in una villa di Mogliano con il marito e il figlio, sarà operata al seno. L’annuncio con foto è stato fatto sui social stamane.

“Ci siamo”, scrive. “Tra poche ore entrerò in sala operatoria per un intervento al seno a causa di un nodulo maligno. Come ogni anno , a luglio , ho fatto la mammografia. Sono stati mesi accompagnati da tanta paura , ansia , malinconia ma soprattutto tanta speranza e voglia di reagire. La prevenzione e le diagnosi precoci possono salvarci la vita”. L’annuncio è diventato subito virale. Solo su Facebook si contano 4 mila messaggi di vicinanza da parte di amici e fan.