VENETO – Ruba borsa a due vittime di un incidente: denunciata anziana sciacalla

Una donna di 71 anni, residente a Cavallino-Treporti (Venezia), è stata denunciata per aver sottratto una borsa dal luogo di un incidente, appartenente a una delle vittime dello scontro avvenuto venerdì scorso nella località balneare veneziana.

Secondo i quotidiani locali, l’incidente è avvenuto nella frazione di Ca’ Vio, dove due coniugi tedeschi, Karl Hahn e Gabriele Ruth, rispettivamente di 71 e 66 anni, sono stati investiti da un’automobile mentre erano a bordo del loro scooter, finendo nel fossato a lato della strada.

Le operazioni di identificazione delle vittime sono state complicate dalla scomparsa dei documenti della coppia, contenuti nella borsa della donna, che era stata appoggiata su un’auto della Polizia locale prima di sparire. Le immagini del sistema di videosorveglianza hanno mostrato una signora, arrivata in bicicletta sul luogo dell’incidente, fermarsi e raccogliere la borsa.

La donna, identificata e interrogata, ha ammesso di aver preso la borsa, gettando i documenti della coppia in acqua e tenendo uno smartphone, che è stato poi restituito ai figli delle vittime. Sarà denunciata per furto e appropriazione indebita.

L’incidente

Alle 19:20, di venerdì 23 agosto, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Fausta, lungo la SP 42 a Cavallino Treporti, per lo scontro tra un’auto e una moto: deceduti i due centauri.

I vigili del fuoco accorsi da Jesolo e Mestre con l’autogrù, hanno messo in sicurezza i mezzi tra cui l’auto finita rovesciata fuoristrada. Purtroppo nonostante i soccorsi il personale medico del Suem ha dovuto dichiarare la morte dei due motociclisti: un uomo e una donna di nazionalità tedesca. Illesa la famiglia di quattro persone a bordo dell’auto tra cui due bambini, assistiti sul posto dal personale sanitario.

Ancora in corso i rilievi della polizia locale e le operazioni dei vigili del fuoco.