VENETO – Ritrovato anziano disperso

È stato ritrovato e sta bene, l’81enne di Venezia, perso di vista dalla moglie. Dopo aver parcheggiato la macchina, l’uomo avrebbe dovuto raggiungere la moglie e due amici in una Baita nelle vicinanze in zona Passo di Sant’Antonio. Ma non era mai arrivato. Partite le ricerche attorno alle 14, sul posto si sono distribuiti i soccorritori della Val Comelico, di Auronzo, Centro Cadore e della Guardia di finanza, mentre sopraggiungevano il Centro mobile di coordinamento, dronisti e unità cinofile. Presenti anche i Vigili del fuoco e i Carabinieri. Fortunatamente l’anziano, che aveva sbagliato sentiero inoltrandosi sull’itinerario che conduce ad Auronzo è stato individuato da una squadra. Stava bene, ma in via precauzionale è stato accompagnato al punto di primo soccorso per i dovuti controlli.