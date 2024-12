Veneto – Rissa con giovane accoltellato: era stato espulso ma poi graziato dal giudice di pace

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Episodio di violenza ha scosso Mogliano Veneto mercoledì 11 dicembre. Un 24enne tunisino, precedentemente espulso ma poi graziato dal giudice di pace, è stato accoltellato durante una rissa. Tutto è avvenuto poco prima delle 21 nel parchetto di via Pascoli, nelle vicinanze della galleria Aldo Moro, dove il tunisino, coinvolto in una lite tra quattro persone, è stato ferito con cocci di bottiglia. Le urla e i schiamazzi hanno allertato i residenti, che hanno immediatamente chiamato i carabinieri. Il giovane è stato trasportato d’urgenza al Ca’ Foncello di Treviso, dove è stato sottoposto a un intervento. Fortunatamente, le sue condizioni non sono critiche.

Il tunisino era stato arrestato lo scorso giugno, insieme a un 18enne, per aver aggredito dei carabinieri intervenuti dopo che i due avevano occupato abusivamente un immobile dismesso in via dei Mille. Nonostante l’espulsione dall’Italia fosse stata disposta, il giudice di pace aveva deciso di non convalidarla, concedendo al 24enne la grazia.

Nel nuovo episodio, la rissa è scoppiata nel piazzale del centro commerciale e ha visto coinvolti quattro stranieri, che si sono poi rifugiati nel parchetto di via Pascoli. Tre degli aggressori sono riusciti a fuggire prima dell’arrivo delle forze dell’ordine. Le ricerche si sono concentrate nell’area circostante, ma al momento i fuggitivi sono ancora introvabili.

L’indagine prosegue, mentre le autorità cercano di ricostruire con precisione le dinamiche dell’incidente e di rintracciare i responsabili della rissa.