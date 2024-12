Veneto – Rissa a colpi di coltello fuori da un bar: il gestore che interviene colpito da due fendenti, caccia a un nordafricano

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Grave episodio di violenza a Mestre nella notte tra giovedì e venerdì, intorno alle 3. Un uomo, armato di coltello, si è scagliato contro un gruppo di connazionali nordafricani radunati nei pressi di un bar tra via Querini e via Dante. Durante l’aggressione, il titolare del locale è intervenuto nel tentativo di calmare la situazione ed è stato colpito alla spalla e alla schiena.

L’aggressore, un cittadino tunisino, è arrivato sul posto in auto, scendendo di corsa con un coltello in mano. Senza esitazione, ha iniziato a colpire i presenti. Nel tentativo di fermarlo, il gestore del bar si è interposto ed è stato ferito con un fendente tra spalla e schiena. Fortunatamente, la lama non ha raggiunto organi vitali.

All’arrivo dei carabinieri, chiamati al 112, il caos si era già consumato: il gruppo si era disperso, inclusi i feriti, e sul posto è rimasto solo il titolare ferito.

Il titolare del bar è stato accompagnato al Pronto Soccorso dai carabinieri, dove è stato trovato anche uno degli uomini feriti durante l’aggressione. Quest’ultimo, portato in ospedale da un connazionale, non è in pericolo di vita.

I militari hanno recuperato l’arma utilizzata, un coltello, e stanno esaminando le immagini delle telecamere di videosorveglianza e raccogliendo ulteriori testimonianze per ricostruire l’accaduto e individuare con certezza l’aggressore, già noto alle forze dell’ordine.