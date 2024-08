VENETO – Rimorchio a fuoco in A4

Intervento dei vigili del fuoco alle 12 di mercoledì 28 agosto, per spegnere l’incendio del rimorchio di un camion che trasportava materiale ferroso sull’autostrada A4 al Km 371, nel comune di Pianiga, in direzione Venezia: nessuna persona coinvolta.

I vigili del fuoco giunti dalla centrale di Padova, Mira e Mestre hanno spento le fiamme sul rimorchio, dopo che l’autista aveva già provveduto a sganciare la motrice.

Sul posto la polizia stradale e gli addetti della società autostradale per le gestione del traffico. Cause in corso di accertamento da parte dei tecnici dei vigili del fuoco.