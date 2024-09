Veneto – Reddito di cittadinanza: denunciate 17 persone, una aveva auto di grossa cilindrata

I Finanzieri del Comando Provinciale di Padova, nell’ambito di un’operazione di polizia economico-finanziaria condotta in collaborazione con gli uffici competenti dell’INPS, hanno scoperto che 17 persone hanno percepito indebitamente il reddito di cittadinanza per un totale di oltre 130.000 euro.

Le indagini, condotte dai militari della Compagnia di Cittadella, si sono focalizzate su vari soggetti residenti nei comuni dell’Alta Padovana, che tra il 2021 e il 2023 hanno beneficiato del sussidio economico, ora sostituito dall’Assegno di Inclusione a partire dal 1 gennaio 2024.

Gli specialisti delle Fiamme Gialle, attraverso l’analisi delle banche dati e verifiche investigative, hanno riscontrato irregolarità legate alla mancata comunicazione all’INPS di informazioni obbligatorie, fondamentali per la corretta erogazione e/o quantificazione del reddito, inclusi in alcuni casi dati patrimoniali come il possesso di veicoli di grossa cilindrata.

A conclusione dell’indagine, i 17 soggetti sono stati segnalati alla Procura della Repubblica di Padova.