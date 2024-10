Veneto – Recuperato corpo senza vita di un uomo in montagna

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Feltre (BL), 11 ottobre 2024 – Questa mattina, intorno alle 8, il Soccorso alpino di Feltre è stato chiamato ad intervenire in supporto ai Carabinieri e al personale sanitario per il recupero del corpo di un anziano, ritrovato privo di vita nella zona del Vincheto di Celarda. La vittima, V.C., un 77enne residente a Feltre, non era rientrata dopo una passeggiata abituale nei pressi della sua casa alle pendici del Miesna. L’uomo è stato trovato disteso su un prato, e si presume che il decesso sia avvenuto a causa di un malore. I soccorritori hanno ricomposto la salma, trasportandola fino alla strada, dove è stata consegnata al carro funebre.