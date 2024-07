VENETO – Recuperati tre escursionisti anziani in montagna: un malore e due infortuni

Verso mezzogiorno e mezzo la Centrale del 118 è stata allertata per un escursionista che si era sentito male all’altezza della Chiesetta delle Tre Cime di Lavaredo ad Auronzo di Cadore. Sul posto è volato l’elicottero del Suem di Pieve di Cadore che ha imbarcato il 78enne di Venezia e lo ha trasportato all’ospedale di Belluno per i dovuti accertamenti. Di seguito l’eliambulanza è intervenuta lungo la Via del tetto, sul trapezio del Lagazuoi, per un alpinista che era volato per un metro, riportando un trauma alla caviglia che gli impediva di proseguire nelle manovre. Il 62enne di Padova è stato portato all’ospedale di Agordo. Una squadra del Soccorso alpino della Val di Zoldo verso le 15 è stata invece inviata sopra Malga Pramperet a Forno di Zoldo, dove un 67enne di Artegna (UD) si era fatto male a un piede. L’uomo è stato trasportato dai soccorritori fino alla macchina, da dove si è allontanato autonomamente assieme alla moglie.