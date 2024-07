VENETO – Recuperati escursionisti bloccati in un canalone e una donna ferita

Attorno alle 10.30 Falco 2 è volato nella zona del Ciadin del Laudo, dove, persa la traccia del sentiero 216 che porta al Vandelli, due escursionisti 33enni inglesi avevano iniziato a risalire un canale, finché erano rimasti incrodati, incapaci di ogni movimento. Individuati dell’equipaggio, l’uomo e la donna sono stati recuperati dal tecnico di elisoccorso con un verricello di 55 metri e trasportati al Passo Tre Croci. Poco prima delle 13 è scattato un secondo allarme, per una donna che si era procurata un trauma al polso, dopo essere caduta poco dopo il tratto attrezzato sul sentiero per il Rifugio Vandelli. Imbarcata con un verricello di 30 metri, l’infortunata è stata portata in ospedale.