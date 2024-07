VENETO – Recuperati due escursionisti: presi alla sprovvista dal temporale in montagna

Ferrara di Monte Baldo (VR), 25 luglio – Ieri sera verso le 22.10 il Soccorso alpino di Ala ha attivato quello di Verona per due escursionisti inglesi che, sorpresi dal temporale sul Sentiero delle creste, impauriti e bagnati, faticavano a rientrare. Mentre una squadra si muoveva da Ala e si alzava l’elicottero di Trento emergenza, il gestore del Rifugio Telegrafo, soccorritore lui stesso, è partito in direzione dei due seguendo le coordinate, che li indicavano sotto Cima Valdritta. Una volta raggiunti, i due turisti sono stati riaccompagnati in Rifugio. L’intervento si è concluso a mezzanotte e 40.