Veneto – Rapina in farmacia, fuga e inseguimento: due arrestati e una donna denunciata

I Carabinieri di Padova hanno arrestato due persone e denunciato una terza al termine di un inseguimento in auto, seguito a una rapina a mano armata in una farmacia.

Durante un pattugliamento in via Pontevigodarzere, i militari hanno notato un’auto sospetta, con una passeggera a bordo, ferma in sosta. Insospettiti, hanno deciso di procedere con un controllo, proprio mentre due uomini uscivano di corsa dalla farmacia, uno dei quali con un sacchetto bianco in mano. I tre sono poi fuggiti a bordo di una Ford Fiesta, dando il via a un inseguimento di circa 2 chilometri, durante il quale uno dei passeggeri ha lanciato il sacchetto fuori dal finestrino. Il sacchetto è stato successivamente recuperato, al suo interno c’era una pistola da softair priva del tappo rosso.

I Carabinieri sono riusciti a bloccare i fuggitivi, e il conducente ha cercato di disfarsi di uno scaldacollo nero. Durante la perquisizione dell’auto e delle persone, sono stati trovati tre paia di guanti, un berretto e un sacchetto contenente 1.165 euro in contanti. I due uomini sono stati arrestati in flagranza di reato per rapina a mano armata e trasferiti al carcere di Padova, mentre la donna è stata denunciata per concorso nella rapina.