Veneto – Rapina con amici un 17enne alla fermata dell’autobus: arrestato 15enne

Un ragazzo di 15 anni è stato arrestato dai Carabinieri di Treviso per una rapina ai danni di un 17enne, avvenuta nella serata di lunedì 15 gennaio in piazza Pio X, nei pressi di una fermata dell’autobus.

Secondo le ricostruzioni, il giovane, con il volto coperto da un passamontagna e aiutato da due complici ancora ignoti, avrebbe minacciato la vittima afferrandola per il bavero e sottraendole un paio di auricolari di marca, una sigaretta elettronica e una confezione di filtri, per un valore complessivo di circa 300 euro. Dopo il colpo, il gruppo si è allontanato per le vie limitrofe.

Le immediate ricerche dei Carabinieri hanno permesso di individuare il presunto aggressore in via Tizzone. Durante la perquisizione, il 15enne è stato trovato in possesso della refurtiva, del passamontagna e dello scaldacollo utilizzati per il reato. La vittima è rimasta illesa.

Il ragazzo, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato e posto in “permanenza domiciliare” presso la propria abitazione, in attesa dell’udienza di convalida del fermo disposta dall’Autorità Giudiziaria minorile.

Le indagini proseguono per identificare gli altri due complici e chiarire i dettagli della vicenda.

