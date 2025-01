Veneto – Ragazzo di 16 anni in moto finisce contro una Porsche e perde la vita

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Un tragico incidente stradale è costato la vita a Gregorio Bertoli, 16enne di Spinea, nella serata di mercoledì 29 gennaio. Il giovane si trovava in sella al suo ciclomotore insieme a una coetanea quando, all’intersezione tra via Asseggiano e via Cecco Angiolieri, si è scontrato con una Porsche in fase di svolta.

L’impatto è stato violentissimo e per il ragazzo non c’è stato nulla da fare: nonostante i tentativi disperati dei sanitari del Suem, è deceduto sul posto. La giovane passeggera, invece, è rimasta ferita ma non sarebbe in pericolo di vita.

Secondo una prima ricostruzione della polizia locale di Venezia, il ciclomotore procedeva in direzione Spinea quando si è scontrato contro l’angolo posteriore destro dell’auto, che stava svoltando a sinistra. Resta da chiarire se il conducente della Porsche abbia visto il motorino in arrivo e se il giovane centauro abbia avuto il tempo di prevedere la manovra dell’auto.