VENETO – Ragazzino di 13 anni muore al mare in Sicilia

Si terranno lunedì pomeriggio nella chiesa madre di Raffadali (Agrigento) i funerali di Salvatore Spoto, ragazzino 13enne morto mentre si trovava in vacanza in Sicilia con la famiglia. Salvatore viveva da quattro d’anni a Thiene. Salvatore soffriva di una patologia cardiaca ed era seguito dall’ospedale di Verona. Nonostante a settembre avesse dovuto sottoporsi ad un intervento, le sue condizioni non destavano preoccupazioni. E’ morto, colto da malore, mentre faceva il bagno sulla spiaggia di Realmonte (AG) nel mare che -come ha dichiarato la madre alla stampa locale- voleva tanto vedere. I genitori lo avevano accontentato. Si era diretto con la sorellina in acqua per giocare, quando ha accusato il malore. Sono stati chiamati i soccorsi e il personale sanitario ha cercato di rianimarlo anche con il defibrillatore. Non riprendendo conoscenza, è stato trasportato con l’eliambulanza all’ospedale di Agrigento ma non si è più ripreso. A Thiene aveva appena terminato la primaria Scalcerle e stava frequentando le medie