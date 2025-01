Veneto – Ragazzina di 11 anni investita mentre va a scuola: è grave

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Momenti di apprensione questa mattina, martedì 21 gennaio, a Revine Lago, in via Marconi, dove una ragazzina di 11 anni è stata investita da un’auto mentre attraversava la strada per andare a scuola.

L’incidente è avvenuto intorno alle 7:30, nei pressi della chiesa del paese. Secondo le prime ricostruzioni, la giovane è stata sbalzata sull’asfalto per alcuni metri. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i soccorsi, con un’ambulanza e un’auto medica del Suem 118, oltre all’elisoccorso decollato da Padova.

La ragazzina è stata stabilizzata sul luogo dell’incidente e trasferita d’urgenza in elicottero al pronto soccorso dell’ospedale Ca’ Foncello di Treviso. Le sue condizioni sono gravi, ma al momento non risulta in pericolo di vita.

Gli agenti della Polizia Stradale di Vittorio Veneto stanno lavorando per ricostruire la dinamica dell’accaduto. È stato evidenziato che nel punto in cui la giovane stava attraversando non erano presenti strisce pedonali.

L’episodio ha suscitato grande preoccupazione nella comunità locale, con residenti che richiedono maggiori misure di sicurezza lungo le strade del centro cittadino.