Veneto – Ragazza scippa donna: arrestata dal vigile di quartiere

Una ragazza di 19 anni è stata arrestata con l’accusa di rapina impropria dopo aver scippato una borsa a una donna che stava legando la bicicletta in centro a Padova.

A bloccare la giovane, già nota alle forze dell’ordine per precedenti, è stato un agente di quartiere allertato dalle grida della vittima. L’agente, impegnato in un servizio di controllo in piazzetta Gasparotto, vicino al posto di polizia, ha raggiunto la donna appena derubata e ha notato la 19enne fuggire con una borsa in mano e un’altra a tracolla. La vittima aveva già cercato di inseguire la scippatrice, ma era stata respinta.

L’agente, invece, è riuscito a raggiungerla mentre la ragazza abbandonava la borsa appena rubata. Durante l’arresto, la 19enne ha tentato di opporsi, colpendo l’agente e dichiarando di essere minorenne. Poco dopo, una volante l’ha condotta in Questura. Nella seconda borsa che aveva con sé, è stata trovata merce rubata poco prima in un negozio di abbigliamento della città.

Al termine delle procedure, la giovane è stata arrestata in flagranza per rapina impropria, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. L’arresto è stato convalidato dal giudice, che ha applicato la misura dell’obbligo di firma.