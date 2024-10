Veneto – Ragazza investita sulle strisce muore dopo 5 giorni di agonia

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Travolta sulle strisce pedonali a Bardolino dopo il turno di lavoro, Mihaela Alexandra Harsan, 26 anni, ha perso la vita dopo cinque giorni di lotta in ospedale. L’incidente è avvenuto la sera di domenica 19 ottobre, quando la giovane romena stava tornando a casa a piedi lungo via Marconi, intorno alle 23:30. Un’auto guidata da un giovane residente in zona l’ha investita senza fermarsi, scaraventandola sull’asfalto per oltre 20 metri.

Soccorsa immediatamente dai sanitari del 118, Mihaela è stata intubata e trasportata d’urgenza all’ospedale di Borgo Trento in codice rosso. Nonostante un intervento chirurgico e le cure intensive, le sue condizioni sono rimaste disperate, e giovedì sera la giovane si è spenta.

L’automobilista coinvolto è ora indagato per omicidio stradale, dopo una prima imputazione per omissione di soccorso. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri per i rilievi necessari, mentre la Procura ha aperto un’indagine approfondita.

Originaria di Reghin, Romania, Mihaela si era trasferita in Italia dove lavorava come barista al ristorante Biri di Bardolino. Aveva costruito una nuova vita sulle rive del Garda, con molti amici, e si preparava a festeggiare il compleanno tra qualche settimana. La sua salma è attualmente all’obitorio dell’ospedale di Verona, a disposizione dell’autorità giudiziaria per ulteriori accertamenti. I familiari, avvisati della tragedia, stanno arrivando dall’estero per portarle l’ultimo saluto.