Veneto – Ragazza finisce con l’auto nell’idrovia: salvata dal fratello

Poco prima delle 5:30 di venerdì 31 gennaio, i Vigili del fuoco sono intervenuti in Via Villanova a Saonara (PD) per un incidente che ha visto un’auto finire nell’idrovia. La giovane donna alla guida è stata salvata dal fratello, che abita a pochi metri dal luogo dell’incidente. La Renault Twingo, finita in acqua, stava rapidamente affondando, ma il fratello della conducente, insieme a un’altra persona, è riuscito a estrarla tempestivamente dal veicolo.

I Vigili del fuoco, arrivati da Padova con un piccolo gommone e l’autogrù, hanno recuperato l’auto, ormai quasi completamente sommersa. La donna è stata assistita dal personale del SUEM. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri.

Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore con il recupero dell’auto.