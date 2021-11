VENETO – Ragazza 18enne violentata in un centro termale: indagato massaggiatore 51enne

Presunta violenza sessuale in un albergo termale di Montegrotto (Padova). La vittima sarebbe una ragazza di 18 anni della zona di Conegliano (Treviso) che si trovava nella struttura per qualche giorno di vacanza assieme alla madre e per festeggiare i 18 anni compiuti da poco. I fatti risalgono al 1° agosto 2021 ma sono emersi in questi giorni in seguito alla

La giovane, che stava usufruendo di un pacchetto regalo alle terme donatogli dalla madre per il 18esimo, sarebbe stata aggredita sessualmente da un massaggiatore 51enne padovano residente nella zona dei Colli Euganei, che è stato iscritto nel registro degli indagati dal pubblico ministero Andrea Zito.

Si sarebbe presentata per il massaggio, compreso nel pacchetto, in accappatoio e slip. L’uomo l’avrebbe toccata nelle parti intime e l’avrebbe baciata. La ragazza non avrebbe avuto il coraggio di reagire ed è rimasta in balìa dell’uomo per un’ora.

Non ha rivelato nulla alla mamma, che però si è accorta che qualcosa non andava, nei giorni, settimane e mesi successivi, fino a quando, ad ottobre, avrebbe raccontato tutto. Da qui l’esposto in procura e il riconoscimento fotografico del massaggiatore da parte della 18enne. Il 51enne è stato iscritto nel registro degli indagati e sarà interrogato nei prossimi giorni