VENETO – Protesta alla maturità: studentesse di liceo fanno scena muta

Al liceo classico ‘Foscarini’ del Lido di Venezia, un gruppo di studentesse ha scelto di non partecipare all’esame orale della maturità per protesta contro le numerose insufficienze assegnate dalla commissaria esterna nella prova di traduzione di greco. Su 14 candidate, ben 10 hanno ricevuto una valutazione negativa.

L’iniziativa è partita dalla diciottenne Linda Conchetto, una promettente atleta di atletica leggera, che, nonostante avesse ottenuto la sufficienza in greco (6,5 decimi), ha deciso di guidare lo sciopero bianco in solidarietà con le compagne. I giornali locali spiegano che Linda aspirava ad ottenere almeno 90 punti, ma con l’esito della prova di greco non potrà superare i 67.

Durante l’esame orale, Linda ha chiesto di poter visionare la propria traduzione di greco e ha poi letto una breve dichiarazione: “Ho deciso che oggi non mi sottoporrò all’esame orale, non certo perché ne abbia paura o non abbia studiato, ma perché non voglio accettare il vostro giudizio che non rispecchia il mio lavoro e perché non tollero la mancanza di rispetto nei miei confronti”.

Alla sua protesta si sono unite altre due compagne, che avevano riportato insufficienze nella prova di greco (3,5 e 5). Anche loro hanno rinunciato al punteggio del colloquio orale.

Nonostante la loro protesta, le tre studentesse non rischiano la bocciatura. Grazie ai crediti accumulati durante l’anno e ai voti ottenuti nelle altre prove scritte, superano comunque il punteggio minimo di 60 e saranno promosse.