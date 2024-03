VENETO – “Professione malgaro”: in Veneto una nuova Masterclass

Sono aperte le iscrizioni per la quarta edizione di “Custodi della Montagna”, masterclass della Scuola internazionale di formaggi di Alte Imprese, realtà fondata da Danilo Gasparini, docente di storia dell’agricoltura e dell’alimentazione all’Università di Padova.

Grazie all’iniziativa ad oggi sono già stati formati oltre 60 professionisti che stanno conducendo progetti di ritorno all’agricoltura e all’allevamento non intensivi sulle montagne del Triveneto, più della metà donne.

Il corso di specializzazione prevede 15 lezioni online, per un totale di 30 ore, e tre giorni di esperienza diretta, in alpeggio a Malga Telvagola, nel comune di Pieve Tesino (Trento).

Il percorso formativo, verrà presentato il 16 marzo nell’azienda Valsana, a Godega di Sant’Urbano (Treviso), data in cui si svolgeranno anche le prime lezioni di storia e antropologia con testimonianze internazionali.

Nei tre giorni di esperienza diretta, che inizieranno il 19 giugno, gli studenti approfondiranno sul campo la gestione degli animali al pascolo, l’igiene della mungitura, la botanica della flora alpina, le proprietà nutrizionali dell’erba e il valore dei fieni nella razione delle bovine, con un focus importante sulla tecnica casearia.