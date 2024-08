Veneto – Previsti forti temporali in alcune zone della regione

Le previsioni meteo indicano per il pomeriggio/sera di oggi, mercoledì 31 luglio, possibili locali rovesci/temporali sulle zone montane, specie sulle Dolomiti, localmente anche intensi. Giovedì 1° agosto dalle ore centrali è prevista crescente instabilità a partire dalle zone montane con rovesci/temporali sparsi in successiva estensione alla pianura, specie centro-orientale, fino alle prime ore di venerdì 2; saranno possibili fenomeni localmente intensi (forti rovesci, locali grandinate, forti raffiche di vento).

Alla luce delle previsioni, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile regionale ha emesso un avviso di criticità idrogeologica per temporali nel quale si dichiara lo stato di attenzione (allerta gialla) per tutto il territorio regionale, valido dalle ore 14 di oggi mercoledì 31 luglio alle 03 di venerdì 2 agosto. Sono possibili fenomeni intensi e rapidi con conseguente possibile innesco di frane superficiali e colate rapide, possibile innalzamento dei livelli della rete idrografica secondaria con rigurgito dei sistemi di smaltimento delle acque piovane e con possibili allagamenti di locali interrati e/ o sottopassi.

La criticità Idrogeologica per temporali intensi per le zone Vene-B, Vene-C, Vene-D, Vene-E, Vene-F, Vene-G E Vene-H si ritiene valida a partire dalle ore 12 di giovedì 1° agosto.

Previsioni

Nel pomeriggio/sera di mercoledì 31 possibili locali rovesci/temporali sulle zone montane, specie sulle Dolomiti, localmente anche intensi. Giovedì 1 dalle ore centrali crescente instabilità a partire dalle zone montane con rovesci/temporali sparsi in successiva estensione alla pianura, specie centro-orientale, fino alle prime ore di venerdì; saranno possibili fenomeni localmente intensi (forti rovesci, locali grandinate, forti raffiche di vento).

Evoluzione generale

Un robusto campo di alta pressione con aria calda all’inizio si protende dall’Africa nord-occidentale verso l’Europa, in seguito via via regredisce, fino al transito da ovest di una saccatura atteso per sabato; il periodo che ne consegue per il Veneto si caratterizza per spazi di sereno anche ampi ma alternati a delle fasi nuvolose, in alcuni momenti associate a delle piogge, con temporanea relativa attenuazione del caldo.

Il tempo oggi

mercoledì 31

Previsioni per il pomeriggio/sera di oggi. Prevale un cielo in pianura poco nuvoloso con qualche addensamento all’interno, in montagna da parzialmente a irregolarmente nuvoloso coi maggiori addensamenti sulle Dolomiti, a fronte di spazi di sereno anche ampi; possibili piogge da locali a sparse sulle zone montane e occasionali su quelle interne della pianura, in genere modeste a parte qualche rovescio o temporale; locali fenomeni intensi possibili sulle Dolomiti, non esclusi ma più sporadici sulle Prealpi; rispetto a martedì, temperature diurne pressochè stazionarie in quota e in aumento altrove.

Tempo previsto

giovedì 1. Tempo nel complesso variabile con prevalenza degli spazi di sereno soprattutto fino al mattino, nuvolosità irregolare in seguito più presente sulle zone montane e su buona parte della pianura interna, destinata ad interessare anche bassa pianura e costa verso sera.

Precipitazioni. All’inizio, assenti; in seguito probabili alcune piogge sparse a prevalente carattere di rovescio o temporale dapprima sulle zone montane, poi in breve anche sulla pianura; possibile qualche locale fenomeno intenso.

Temperature. Per le minime, aumento più significativo sulla bassa pianura e qualche leggera controtendenza in montagna; massime sulle zone sud-orientali stazionarie o in leggero aumento e per il resto in diminuzione, moderata in montagna e lieve in pianura.

Venti. In quota dai quadranti occidentali, da deboli ad almeno localmente moderati; altrove deboli con direzione variabile, salvo locali moderati rinforzi dai quadranti orientali nelle ore pomeridiane in pianura.

Mare. Quasi calmo, od al più poco mosso verso fine giornata a sud.