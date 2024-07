VENETO – Precipita in un burrone per recuperare il cellulare

Alle 13:10 di lunedì 29 luglio, i vigili del fuoco sono intervenuti tra le frazioni di Ronca e Quantin, nel comune di Ponte nelle Alpi, per salvare un anziano ferito dopo essere precipitato in un burrone di circa 7 metri. L’uomo era caduto nel tentativo di recuperare lo smartphone che gli era scivolato da un ponte.

I vigili del fuoco, giunti da Belluno con il supporto del personale Speleo Alpino Fluviale e un’autoscala, hanno raggiunto l’anziano e prestato il primo soccorso. Successivamente, l’uomo è stato messo in sicurezza su una barella toboga e recuperato con l’aiuto dell’autoscala per essere portato sul piano stradale. Il ferito è stato poi affidato al personale del Suem e trasferito in ospedale per ulteriori cure.