Veneto – Precipita col parapendio e rimane appeso ad un albero

Verso le 15.20 di lunedì il Soccorso alpino della Pedemontana del Grappa è stato attivato per partecipare alla ricerca e al recupero di un pilota di parapendio, precipitato e rimasto sospeso nel vuoto in Val Cornosega. All’inizio le informazioni erano frammentarie, ma il sorvolo dell’elicottero di Treviso emergenza, dopo aver fissato il campo base all’atterraggio del Garden, ha subito fatto emergere la gravità della situazione. La vela era rimasta bloccata tra dei cespugli, mentre il pilota era una quindicina di metri più in basso penzolante nel vuoto su un salto di 40 metri. Sbarcato su un torrione più alto per non rischiare di far gonfiare la vela, il tecnico di elisoccorso si è calato fino a uno spiazzo, poi arrivato sul bordo del precipizio, ha attrezzato un secondo ancoraggio ed è sceso dal pilota. Lo ha assicurato a sé e lo ha liberato dai vincoli per poi piegare la vela. L’elicottero li ha quindi issati a bordo con un verricello di 60 metri, per poi far scendere nuovamente il soccorritore a recuperare il materiale. Il pilota, illeso, un tedesco di 60 anni, è stato poi affidato ai soccorritori, pronti per eventuale supporto al Garden.