Veneto – Poliziotti salvano donna che sta annegando nel Bacchiglione

Quattro agenti della questura di Padova hanno tratto in salvo una donna che stava annegando nel fiume Bacchiglione. L’intervento è scattato dopo una segnalazione al 113 da parte di un cittadino che aveva visto la donna cadere in acqua.

Raggiunto il luogo dell’emergenza, gli agenti hanno dovuto lasciare l’auto di servizio a causa del traffico e proseguire a piedi fino all’argine, dove la donna si aggrappava alle sterpaglie per non essere trascinata via dalla corrente. Nonostante l’uso delle sacche da lancio in dotazione, la malcapitata ha inizialmente rifiutato i soccorsi.

A quel punto, i poliziotti sono intervenuti con determinazione, riuscendo ad afferrarla e trascinarla a riva nonostante le difficoltà del terreno scivoloso. Poco dopo, il personale sanitario del 118 è giunto sul posto per prestarle le prime cure. La donna ha riferito di essere afflitta da problemi personali e di essersi recata sull’argine alcune ore prima dell’accaduto.

