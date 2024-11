Veneto – Poliziotti accerchiati e minacciati da stranieri durante i controlli: due arrestati

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Nel pomeriggio del 21 novembre, un’importante operazione di polizia ha interessato via Tommaseo, vicino alla stazione ferroviaria di Padova, per contrastare lo spaccio di stupefacenti. Durante i controlli, due cittadini nigeriani hanno opposto resistenza all’identificazione, generando momenti di forte tensione quando diversi connazionali hanno cercato di intimorire gli agenti per favorire la fuga dei fermati.

Sul posto sono intervenuti numerosi rinforzi: cinque volanti della polizia, due pattuglie dei carabinieri e due della polizia locale. Gli agenti sono riusciti a ripristinare l’ordine, arrestando i due uomini per resistenza, violenza e lesioni a pubblico ufficiale. Uno di loro è stato anche trovato in possesso di marijuana destinata allo spaccio.

La viabilità della zona è stata temporaneamente bloccata, causando disagi. Il Questore di Padova, Marco Odorisio, ha elogiato l’operato degli agenti, sottolineando che non saranno tollerate “zone franche” nella città. I due poliziotti feriti durante l’operazione hanno riportato lievi contusioni, e sono in corso accertamenti per identificare gli altri coinvolti nell’accerchiamento.