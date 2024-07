VENETO – Pilota tedesca di parapendio si frattura tibia e perone: recuperata dal Soccorso Alpino

Intervento del Soccorso Alpino a Borso del Grappa (Treviso) giovedì 11 luglio.

Verso le 13.40 una squadra del Soccorso alpino della Pedemontana del Grappa è uscita in supporto all’ambulanza, per l’infortunio di una pilota tedesca di parapendio subito dopo il decollo da località Tappeti. Secondo il suo racconto, appena staccatasi da terra la donna aveva virato tentando di atterrare poiché non si sentiva sicura e aveva impattato al suolo riportando una probabile frattura a tibia e perone. I soccorritori la hanno raggiunta e, dopo averle immobilizzato la gamba, l’hanno caricata in barella, per poi sollevarla fino alla strada una quarantina di metri mediante l’utilizzo di un verricello a motore. L’infortunata è stata quindi trasferita sull’ambulanza.