Veneto – Picchia e umilia anziani in una casa di riposo: indagato operatore

Un operatore socio-sanitario di 48 anni, in servizio presso l’Istituto Cesana-Malanotti di Vittorio Veneto, è finito sotto indagine per maltrattamenti e lesioni aggravate nei confronti di pazienti anziani. L’uomo, residente in zona, avrebbe approfittato del suo ruolo per percuotere, umiliare e offendere i degenti affidati alle sue cure.

L’indagine, condotta dai Carabinieri, è scattata dopo le denunce presentate dai familiari delle vittime. Decisive per l’accertamento delle responsabilità sono state le registrazioni effettuate con microspie e telecamere nascoste, che hanno documentato i comportamenti vessatori dell’indagato.

Sulla vicenda è intervenuto il Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, che ha espresso la sua ferma condanna:

“I primi sentimenti che si provano di fronte a queste notizie sono dolore e indignazione. Potrebbe sembrare la trama di un film dell’orrore e invece è realtà. Mentre mi auguro che la giustizia faccia presto e bene il suo cammino, sono vicino ai familiari dei pazienti maltrattati. In una società ricca di civiltà e solidarietà come quella veneta, episodi di questo genere non sono ammissibili.”

Le autorità continuano a indagare per far luce su altri eventuali episodi di abuso. Intanto, l’Istituto Cesana-Malanotti ha assicurato la massima collaborazione con gli inquirenti, ribadendo il proprio impegno a garantire il benessere e la sicurezza dei propri ospiti.