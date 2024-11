Veneto – Picchia e tenta di strozzare l’ex moglie, poi dice ai carabinieri che lei l’ha percosso: arrestato

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

I carabinieri di Selvazzano hanno arrestato in flagranza di reato un 44enne dell’Est Europa, residente in paese e già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di maltrattamenti in famiglia. L’intervento dei militari è avvenuto ieri, 27 novembre, a seguito di una chiamata al 112 per una lite domestica.

All’arrivo delle forze dell’ordine, l’uomo ha dichiarato di essere stato aggredito dalla compagna durante una discussione per futili motivi. Tuttavia, i carabinieri hanno notato ecchimosi sul volto della donna, una 34enne, che ha fornito una versione ben diversa: l’uomo, durante la lite, avrebbe sfondato la porta della camera dove lei si era rifugiata per paura, aggredendola con calci, schiaffi e stringendole le mani al collo.

La vittima ha raccontato che, negli ultimi tre anni, aveva subito violenze fisiche regolari e continui episodi di denigrazione che le avevano provocato ansia e paura. Nonostante questo, non aveva mai denunciato l’uomo, sperando in un cambiamento.

Il 44enne, già sottoposto a una misura cautelare di divieto di avvicinamento per maltrattamenti nei confronti dell’ex moglie, è stato arrestato e trasferito alla casa circondariale di Padova, in attesa delle disposizioni dell’autorità giudiziaria.