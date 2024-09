Veneto – Perde il controllo dello scooter e muore

Un motociclista di 47 anni è deceduto a Verona poco dopo la mezzanotte. La dinamica dell’incidente, una fuoriuscita autonoma, è ancora sotto accertamento da parte della polizia municipale. L’incidente è avvenuto in strada La Rizza, che collega la città alla zona di Villafranca.

Secondo le prime informazioni, l’uomo, a bordo di uno scooter Piaggio Beverly, sarebbe uscito di strada per cause ancora in fase di valutazione. I soccorritori del Suem 118 lo hanno trasportato al Polo Confortini dell’ospedale Borgo Trento, dove è deceduto poco dopo a causa delle gravi lesioni riportate.