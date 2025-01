Veneto – Paura per l’incendio in una galvanotecnica

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Alle 5:00, di venerdì 10 gennaio, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via del Lavoro a Codognè per un incendio divampato all’interno di una galvanotecnica, mentre l’azienda era chiusa.

Le squadre dei vigili del fuoco arrivate da Conegliano e Treviso con un’autopompa, due autobotti, l’autoscala e 9 operatori, hanno subito circoscritto le fiamme, evitando un incendio generalizzato di tutta la struttura. L’incendio ha riguardato dei quadri elettrici, una vasca e delle passarelle in plastica. Le squadre hanno provveduto all’evacuazione dei prodotti della combustione ed una verifica di tutti gli impianti per escludere la presenza di eventuali focolai e spandimenti.

Sul posto il personale di Arpav per dei controlli ambientali e i carabinieri.

Le cause dell’incendio sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco.

Inibita l’utilizzazione degli ambienti interessati dalle fiamme fino al completo ripristino degli impianti elettrici e dei sistemi di sicurezza.

Le operazioni di bonifica dei vigili del fuoco sono terminate alle 11:00.