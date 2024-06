VENETO – Paura in autostrada: a fuoco semirimorchio, autista in salvo

Alle 11:45, di mercoledì 26 giugno, i vigili del fuoco sono intervenuti in autostrada A4 tra il nodo di Portogruaro e San Stino di Livenza al km 451 per l’incendio del semirimorchio di un autoarticolato. Nessuna persona è rimasta ferita.

L’autista stava percorrendo l’autostrada in direzione Venezia quando dagli specchietti ha notato il fumo dal semirimorchio. Ha fermato il mezzo ed è riuscito a staccare la motrice, mentre le fiamme si sono estese.

Le squadre dei vigili del fuoco arrivate da Portogruaro, Mestre e Pordenone con un’autopompa, tre autobotti, il carro schiuma e il nucleo NBCR (Nucleare Biologico Chimico Radiologico) per un totale di 15 operatori, hanno iniziato le operazioni di spegnimento del mezzo, che trasportava materiale da riciclare tra cui batterie al litio, pannelli solari, lampade al neon. L’intero carico è andato completamente bruciato. Ancora in corso le ultime operazioni di bonifica dei vigili del fuoco. Sul posto la polizia stradale e il personale autostradale dell’Alto Adriatico.