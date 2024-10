Veneto – Paura in A4: a fuoco rimorchio

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

CLICCA QUI

Alle 15:40, di lunedì 28 ottobre, i vigili del fuoco sono intervenuti in autostrada A4 tra gli svincoli di Cessalto e Noventa di Piave in direzione Venezia per l’incendio del semirimorchio di un autoarticolato: nessuna persona è rimasta ferita. L’autista durante la marcia si è accorto delle fiamme ed è riuscito ad accostare e staccare la motrice.

Le squadre dei vigili del fuoco arrivate da Motta di Livenza e San Donà di Piave con due autopompe e un’autobotte, hanno spento le fiamme del semirimorchio carico di materiale ferroso.

Le cause delle fiamme sono al vaglio delle squadre intervenute. Durante le operazioni di spegnimento del rogo il traffico è rimasto bloccato con il formarsi di lunghe code.