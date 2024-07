VENETO – Paura in A13: a fuoco autoarticolato (video)

Alle 20:10 di martedì 16 luglio, i vigili del fuoco sono intervenuti in autostrada A13 tra Padova Sud e Terme Euganee direzione Bologna per un autoarticolato in fiamme: nessuna persona è rimasta ferita.

I vigili del fuoco accorsi dalla centrale con un’autopompa, un’autobotte e 7 operatori, hanno spento le fiamme che dal trattore si sono estese al semirimorchio del cassone di un corriere. Evitato un incendio generalizzato di tutto il carico.

Durante le operazioni di spegnimento dalla parte opposta dell’autostrada è avvenuto un tamponamento tra due auto. Due vigili del fuoco hanno assistito prontamente gli automobilisti mettendoli in sicurezza e segnalato il pericolo agli altri veicoli in transito. Sul posto la polstrada e il personale ausiliario dell’autostrada. Le cause dell’incendio sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. Le operazioni di soccorso sono terminate alle 2 circa.