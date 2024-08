VENETO – Paura a Rosolina, camion a fuoco

Intervento dei vigili del fuoco, intorno alle 13:30 di mercoledì 31 luglio, per l’incendio di un mezzo pesante che trasportava carta, in via Venezia, a Rosolina (RO): illeso l’autista.

A spegnere le fiamme i vigili del fuoco di Rosolina e Adria con il supporto dell’autobotte della centrale di Rovigo.

L’autista del camion, accortosi del malfunzionamento dei freni, ha accostato ed riuscito a staccare la motrice, mentre le fiamme avevano già interessato il semirimorchio.

Ancora in corso le operazioni dei vigili del fuoco per la messa in sicurezza dell’area e il ripristino della circolazione stradale.

Sul posto i carabinieri per deviare il traffico.