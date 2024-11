Veneto – Panico negli ascensori: rimangono bloccati in quattro città

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Questa mattina i vigili del fuoco sono intervenuti contemporaneamente in quattro province del Veneto — Venezia, Treviso, Padova e Vicenza — a causa di un calo di tensione che ha bloccato almeno 13 ascensori. I pompieri hanno prontamente soccorso le persone rimaste intrappolate, riuscendo a estrarle dagli elevatori in sicurezza.

In un comunicato diffuso all’ANSA, Terna ha spiegato che alle 10:25 si è verificato “un breve evento transitorio sulla rete di trasmissione nazionale, che ha provocato un abbassamento di tensione in alcune aree del Veneto, prontamente risolto”. La nota conclude rassicurando che “tutti gli impianti di Terna sono attualmente in regolare esercizio e il sistema elettrico è in sicurezza”.