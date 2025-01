Veneto – Panico in A4: auto entra contromano, incidenti e due feriti

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Attimi di terrore nella mattinata di giovedì lungo l’autostrada A4, in direzione Venezia, a causa di un’auto che ha imboccato la carreggiata in contromano tra i caselli di Verona Sud e Verona Est.

L’incidente si è verificato intorno alle ore 10, quando la vettura contromano ha causato il coinvolgimento di due auto che non sono riuscite a evitarla. Sul posto sono immediatamente intervenuti i sanitari del 118 con due ambulanze e un’automedica. Due persone sono rimaste ferite: una è stata trasportata in codice giallo e l’altra in codice rosso all’ospedale di Borgo Trento di Verona.

La polizia stradale di Verona Sud è intervenuta per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica dell’incidente, che ha avuto ripercussioni significative sul traffico. Lunghe code si sono formate lungo la A4, causando disagi per gli automobilisti.

L’accaduto riaccende i riflettori sul tema della sicurezza stradale e sull’importanza di prevenire episodi simili che, in situazioni analoghe, potrebbero avere conseguenze ancora più gravi.