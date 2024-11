Veneto – Oro, argento, rolex: scoperta maxi-ricettazione dalla Tunisia

I Carabinieri di Piove di Sacco (Padova) hanno smantellato un vasto traffico di refurtiva tra la provincia di Padova e la Tunisia, arrestando un cittadino tunisino residente a Brugine (Padova) e sequestrando beni per un valore stimato di circa 400.000 euro.

L’indagine, coordinata dalla Procura di Padova, ha portato al ritrovamento di un’ampia quantità di oggetti rubati, tra cui 2,5 chilogrammi di gioielli in oro, 6 chili di argento, 12 orologi “Rolex” e altri di diverse marche, oltre ad attrezzature da lavoro, droni, cellulari, computer, telai di biciclette di alta gamma, monopattini e altro materiale sottratto in diverse regioni del Nord Italia.

Il tunisino, utilizzando un furgone modificato con scomparti nascosti per occultare la refurtiva, effettuava viaggi mensili verso la Tunisia. È stato fermato proprio mentre si preparava a partire per l’ennesima trasferta. I Carabinieri hanno dovuto smontare alcune parti del veicolo per recuperare i beni trafugati, che venivano nascosti sotto vestiti o elettrodomestici dismessi, per mascherare i frequenti viaggi.

Tra i beni sequestrati figurano un chilogrammo di oro proveniente da una rapina a un rappresentante orafo a Valenza (Alessandria) a settembre; 5,9 chili di argento sottratti a un gioielliere di San Martino di Lupari (Padova) in ottobre; e 12 Rolex rubati a un gioielliere a Santarcangelo di Romagna (Rimini) a settembre.