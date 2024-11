Veneto – Operaio precipita da un’impalcatura e muore

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Tragedia sul lavoro oggi, 19 novembre, nel primo pomeriggio a Refrontolo, in provincia di Treviso. Un operaio di 69 anni, M.G., dipendente della società edile “Gazzola” di Altivole, è morto dopo essere precipitato da un’altezza di circa cinque metri all’interno di un cantiere per la ristrutturazione di un fabbricato civile in via Molinetto.

L’uomo è deceduto sul colpo a causa di un grave trauma cranico. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i tecnici dello Spisal dell’Ulss 2 e il personale del Suem 118.

Sono in corso le indagini per accertare eventuali violazioni alle norme di sicurezza del cantiere.