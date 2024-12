Veneto – Operaio precipita da un lucernario e muore

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

CLICCA QUI

Tragedia sul lavoro oggi, 6 dicembre, a Castel d’Azzano, in provincia di Verona. Un operaio di 55 anni ha perso la vita in un incidente avvenuto intorno alle 12:30 in un capannone di un’azienda di logistica situata in via Rossini 14.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo stava lavorando sul tetto del capannone quando il lucernario su cui si trovava non avrebbe retto il suo peso. La vittima è precipitata da un’altezza di oltre sei metri, riportando traumi fatali e morendo sul colpo.

Immediato l’intervento dei soccorritori del Suem 118, che hanno inviato un’ambulanza sul posto, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i Carabinieri e gli ispettori dello Spisal dell’Ulss 9 Scaligera, che stanno conducendo le indagini per accertare le cause della tragedia e verificare il rispetto delle normative di sicurezza sul lavoro.

L’incidente riaccende i riflettori sull’emergenza della sicurezza nei luoghi di lavoro, che continua a mietere vittime in Italia.