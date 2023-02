VENETO – Operaio cade in una cisterna e muore: lascia moglie e due figli

Alle 10:00 di stamattina i vigili del fuoco sono intervenuti per un incidente sul lavoro nell’azienda Berti Group (azienda di cereali, mangimi e granaglie) in via dell’Artigianato, a Pressana (VR): deceduto un operaio, Martino Vallarsa di 46 anni.

Sul posto la squadra di Legnago, l’autoscala di Verona che hanno recuperato l’uomo e affidato al personale del 118 che ne ha purtroppo constatato il decesso.

Al lavoro anche i Carabinieri e personale Spisal.

Indagini in corso per l’accertamento delle cause.

L’intervento dei vigili del fuoco è terminato alle 13:00. Il 46enne lascia la moglie e due figli.